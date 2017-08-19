Fitch batık Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun "CCC" seviyesinden "B-" seviyesine yükseltildiği bildirildi.

BATIK YUNANİSTAN BÜYÜYECEKMİŞ!

Not artışına gerekçe olarak, kamu borcunun sürdürülebilirliğinin iyileşeceği öngörüsü, ekonomide büyüme beklentisi ve azalan politik riskler gösterildi.

Kurtarma paketi programı kapsamında ülkenin kreditörlerinin 8,5 milyar avroluk yeni kredi dilimini serbest bıraktıkları anımsatılarak, taraflar arasındaki uzlaşmanın ekonomik riskleri azalttığı ifade edildi. Açıklamada, "pozitif" görünüme ilişkin ise üçüncü gözden geçirme sürecinin istikrarsızlık yaratmadan tamamlanmasının ardından Yunanistan'ın kamu borcunun Avro Grubu tarafından 2018'de hafifletilmesinin beklendiği kaydedildi.

FİTCH TÜRKİYE'YE NE DEMİŞTİ?

Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli notunu BB+ olarak teyit etti. Türkiyenin kıdemli teminatsız yabancı para cinsinden kredi nunun da BB+ olarak teyit eden Fitch, yerel para cinsinden uzun vadeli notu BBB- olarak tekrarladı. Uzun vadeli kredi notlarının görünümü 'durağan' olarak belirlendi.

"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI DÜRÜST DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarını verdiği adaletsiz kararlardan dolayı ciddiye almadığını belirterek "Çökmüş birmiş ülkeleri yükseltirken, diri ülkelerle ilgili ya donduruyor, ya da kılpayı da olsa düşürme yönünde hareket ediyor. Kesinlikle bunların siyasi davranmaması lazım. Olması gereken neyse bunu açıklamaları gerekiyor. Onları dürüstlüğe davet ediyorum. Dürüst olsanız da olmasanız da Türkiye ekonomisi gayet güçlü. Ekonomisi çökmüşlere bakıyorsunuz, yükseltiyorlar. Türkiye sıkıntı yaşamadığı halde donduruyor. Bu dürüstlük değil" demişti.

"BU DERECE YÜKSEK NOT DÜZELTMESİ OLMAMASI GEREKİR"

SABAH Ekonomi yazarı Prof.Dr. Kerem Alkin, Fitch'in kararı ile ilgili olarak Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın notuna politik iyileştirme. Yunan bankacılık sistemine yönelik zorluklar, işsizlik ve büyümeyle ilgili iyileşme süreci bu derece zahmetli bir süreçten geçerken, IMF ve AB Komisyonu'nun mali paketlerine ihtiyaç aynı ölçüde devam ederken, bu derece bir kaç basamak birden iyileşme hayli politik bir adım. Sadece iyileşme beklentisine bu derece yüksek not düzeltmesi olmaması gerekir" dedi