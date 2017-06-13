İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

BÜYÜME ORANI

"AK Parti'nin, milletin ve geleceğin partisi olarak Türkiye'ye edeceği daha çok hizmet, kazandıracağı daha çok yatırım var. Güzel gelişmelerin haberlerini ardı ardına almaya devam ediyoruz. Son olarak dün açıklana büyüme rakamları ile taçlandırmış olduk. Yüzde 5 olarak gerçekleşti, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme oranımız. Bu vatansever halkımız için bir mutluluk vesilesi, aksi olanlar için de tam aksi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi kuruluşlarının ne yapacağını çok merak ediyorum"

ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ

Bu oran yüzde 2.4 olan AB ortalamasının 2 katından bile fazladır. İlk verilere göre, yüzde 5'lik büyüme oranı ile G-20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'ın ardından 3. sırada bulunuyoruz. Aramızda da çok fark yok, onları da yakalayacağız. İlk 5 aylık ihracatımız da yüzde 8.9'luk artış gerçekleştirmiştir. Uluslararası yatırımlar da bir önceki yılın aynı dönemine göre az da olsa bir artış yakaladık."

"KREDİ KURULUŞLARININ NE YAPACAĞINI ÇOK MERAK EDİYORUM"

"Türk ekonomisinin artık ufak tefek sarsıntılarla yıkılmayacak kadar büyük olduğunu özellikle geçtiğimiz yıl gördük. Eğer büyüme oranı beklentilerin altında çıksaydı, hemen kredi notunu düşürmek için harekete geçecek olan kredi derecelendirme kuruluşlarının, ben ne yapacağını merak ediyorum. Büyüme eğilimimizi daha da yukarılara taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."