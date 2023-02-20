Cuma günü, altın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altın gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 1.117 liradan tamamladı.

Altın gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,27 üzerinde 1.120 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı geçen haftayı 1.842 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1.846 dolardan işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik endişelerin arttığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

Bu beklentilerle altın fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kaldığını ifade eden analistler, bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.