CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmeli

Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmeli

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2024 08:46

ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers Fed'in %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'nde bir para politikası konferansında konuşan Summers, bu hedefi korumanın ABD ekonomisini önümüzdeki yıllarda "oldukça ciddi bir durgunluğa" sürükleyeceğini öngördü.

Summers ayrıca, merkez bankacılarının konuşmalarında ve halka açık etkinliklerde düşüncelerini ortaya koyarken düzenli olarak politika görüşlerinin "kakofonisi" olarak adlandırdığı şey de dahil olmak üzere Fed iletişiminin diğer temel dayanaklarını hedef aldı.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesi Stournaras: Üç kez faiz düşürülecek ECB üyesi Stournaras: Üç kez faiz düşürülecek 03 Mayıs 2024 08:42
UBS’den hedge fonları yorumu UBS'den hedge fonları yorumu 03 Mayıs 2024 08:38
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 03 Mayıs 2024 13:21
İngiltere’de mağazalara yapılan ziyaret sayısı düştü İngiltere'de mağazalara yapılan ziyaret sayısı düştü 03 Mayıs 2024 08:32
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı 03 Mayıs 2024 10:06
ABD’nin dış ticaret açığı azaldı ABD'nin dış ticaret açığı azaldı 02 Mayıs 2024 17:06
ABD’de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında kaldı ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında kaldı 02 Mayıs 2024 16:42
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 428 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 428 bin liraya geriledi 02 Mayıs 2024 16:35
Moody’s ilk çeyrek kar tahminlerini aştı Moody's ilk çeyrek kar tahminlerini aştı 02 Mayıs 2024 16:30
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı 02 Mayıs 2024 16:05
Borsa günü rekorlarla tamamladı Borsa günü rekorlarla tamamladı 02 Mayıs 2024 18:52
Almanya imalat sanayisinde gerileme hafifledi Almanya imalat sanayisinde gerileme hafifledi 02 Mayıs 2024 14:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,76
%0,1763
ALTIN
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,14
%-0,0864
EURO
1.235,58
%23,5583
ALTIN
1.114,03
%11,4029
DOLAR
1.036,43
%3,6433
BORSA
1.107,92
%10,7918
EURO
1.308,86
%30,886
ALTIN
1.124,91
%12,4913
DOLAR
1.125,74
%12,5737
BORSA
1.135,84
%13,5843
EURO
2.211,28
%121,128
ALTIN
1.723,60
%72,3603
DOLAR
2.291,72
%129,1721
BORSA
1.755,19
%75,5185
EURO
BİST En Aktif Hisseler