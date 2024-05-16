CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Beklentileri aştı: ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı

Beklentileri aştı: ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 16:18

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 16:18

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentisi ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. İthalat fiyat endeksi martta yüzde 0,6 artmıştı.

Endeks, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1'lik artış kaydetti.

İhracat fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,4 artması yönündeydi. Art arda dört ay artış gösteren ihracat fiyat endeksi, mart ayında yüzde 0,1 artmıştı.

Endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 düşüş kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Almanya GSYH büyüme tahmini düşürüldü Almanya GSYH büyüme tahmini düşürüldü 16 Mayıs 2024 09:27
CME spot bitcoin ticareti başlatmayı planlıyor CME spot bitcoin ticareti başlatmayı planlıyor 16 Mayıs 2024 09:16
Fon şirketi ABD borcu tehlikesine karşı uyardı Fon şirketi ABD borcu tehlikesine karşı uyardı 16 Mayıs 2024 09:10
Putin: Ödemelerin yüzde 90’ı yuan ve ruble olarak yapılıyor Putin: Ödemelerin yüzde 90'ı yuan ve ruble olarak yapılıyor 16 Mayıs 2024 09:05
Bitcoin’de hareketin 74 bin dolara doğru ilerlemesi bekleniyor Bitcoin'de hareketin 74 bin dolara doğru ilerlemesi bekleniyor 16 Mayıs 2024 08:59
Küresel piyasalar ABD verileri ardından pozitif seyrediyor Küresel piyasalar ABD verileri ardından pozitif seyrediyor 16 Mayıs 2024 09:51
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 16 Mayıs 2024 10:27
ABD’de perakende satışlar yatay seyretti ABD'de perakende satışlar yatay seyretti 15 Mayıs 2024 16:38
Ons altın son 3 haftanın zirvesinde Ons altın son 3 haftanın zirvesinde 15 Mayıs 2024 16:02
ABD’de TÜFE beklentilerin altında kaldı ABD'de TÜFE beklentilerin altında kaldı 15 Mayıs 2024 15:40
Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyondan çıktı Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyondan çıktı 15 Mayıs 2024 15:14
İslam Memiş altın yorumu: ’Yön yukarı olabilir’ diyerek tarih verdi! İslam Memiş altın yorumu: 'Yön yukarı olabilir' diyerek tarih verdi! 15 Mayıs 2024 13:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,44
%0,1437
EURO
1.000,73
%0,0729
ALTIN
1.000,26
%0,0262
BORSA
999,07
%-0,0933
DOLAR
1.112,71
%11,2708
EURO
1.272,61
%27,2612
ALTIN
991,56
%-0,8437
BORSA
1.109,54
%10,9537
DOLAR
1.140,75
%14,0753
EURO
1.348,09
%34,8085
ALTIN
1.049,74
%4,9742
BORSA
1.120,38
%12,0377
DOLAR
1.762,77
%76,2772
EURO
2.277,55
%127,7549
ALTIN
2.257,46
%125,7457
BORSA
1.716,65
%71,6653
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler