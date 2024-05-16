CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB'den kırılganlık uyarısı

ECB'den kırılganlık uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), düşen enflasyon ve iyileşen ekonomik beklentilere karşın finansal piyasaların, artan jeopolitik gerginlikler gibi olumsuz şoklara karşı kırılgan olmaya devam ettiği uyarısı yaptı.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 13:43

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 13:43

ECB'nin Avro Bölgesi'ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunda düşen enflasyon ve iyileşen ekonomik beklentiler sayesinde ekonomik görünüm aydınlanmış olsa bile finansal piyasaların olumsuz şoklara karşı kırılgan olmaya devam ettiğine işaret edildi.

Piyasalarda son zamanlarda görülen iyimser havanın hızla değişebileceğine vurgu yapılan raporda, jeopolitik gerginliklerin finansal istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, "Sıkı finansal koşullar, Avro Bölgesi hanehalkının, firmaların ve hükümetlerinin dayanıklılığını test ederken, emlak piyasasındaki gerileme gayrimenkul firmalarını zorluyor." denildi.

Raporda, Avro Bölgesi bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite pozisyonu sayesinde bu riskleri yönetmek için iyi bir donanıma sahip olduğu ifade edilerek, ancak bankaların düşük piyasa değerlemeleri, özellikle varlık kalitesi, fonlama ve gelirlerle ilgili zorlukların devam ettiği belirtildi.

Özellikle ticari gayrimenkul finansmanı olmak üzere bazı kredi portföylerinde kayıpların arttığına dair işaretler bulunduğuna yer verilen raporda, faiz oranları gerilese dahi finans kuruluşlarının finansman maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Raporun sunumunu gerçekleştiren ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, olumsuz ekonomik ve finansal sürprizler olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Buna bağlı olarak Avro Bölgesi finansal istikrarı için risk görünümü kırılgan olmaya devam ediyor." dedi.

"Jeopolitik riskler finansal istikrar görünümünü gölgelemeye devam ediyor." ifadesini kullanan De Guindos, mükemmeli fiyatlamaya odaklı piyasada duyarlılığın hızla değişebileceği uyarısında bulundu.

De Guindos, "Azalan resesyon riskleri ve düşen enflasyona paralel olarak finansal istikrar koşulları iyileşmiş olsa da küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ışığında finansal sistemin dayanıklılığını daha da arttırmamız önemini korumaktadır." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Putin: Ödemelerin yüzde 90’ı yuan ve ruble olarak yapılıyor Putin: Ödemelerin yüzde 90'ı yuan ve ruble olarak yapılıyor 16 Mayıs 2024 09:05
Bitcoin’de hareketin 74 bin dolara doğru ilerlemesi bekleniyor Bitcoin'de hareketin 74 bin dolara doğru ilerlemesi bekleniyor 16 Mayıs 2024 08:59
Küresel piyasalar ABD verileri ardından pozitif seyrediyor Küresel piyasalar ABD verileri ardından pozitif seyrediyor 16 Mayıs 2024 09:51
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 16 Mayıs 2024 10:27
ABD’de perakende satışlar yatay seyretti ABD'de perakende satışlar yatay seyretti 15 Mayıs 2024 16:38
Ons altın son 3 haftanın zirvesinde Ons altın son 3 haftanın zirvesinde 15 Mayıs 2024 16:02
ABD’de TÜFE beklentilerin altında kaldı ABD'de TÜFE beklentilerin altında kaldı 15 Mayıs 2024 15:40
Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyondan çıktı Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyondan çıktı 15 Mayıs 2024 15:14
İslam Memiş altın yorumu: ’Yön yukarı olabilir’ diyerek tarih verdi! İslam Memiş altın yorumu: 'Yön yukarı olabilir' diyerek tarih verdi! 15 Mayıs 2024 13:36
AB 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürdü AB 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürdü 15 Mayıs 2024 15:01
Fitch: Türk borç sermaye piyasaları yatırımcı güveni ile canlanıyor Fitch: Türk borç sermaye piyasaları yatırımcı güveni ile canlanıyor 15 Mayıs 2024 12:07
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yeniden arttı Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yeniden arttı 15 Mayıs 2024 14:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,69
%0,769
BORSA
1.004,33
%0,4329
EURO
1.003,69
%0,3694
ALTIN
1.002,81
%0,2808
DOLAR
998,93
%-0,1073
BORSA
1.111,11
%11,1111
EURO
1.276,38
%27,6383
ALTIN
1.110,57
%11,0574
DOLAR
1.057,54
%5,7537
BORSA
1.139,12
%13,9116
EURO
1.352,08
%35,2079
ALTIN
1.121,42
%12,1424
DOLAR
2.274,22
%127,4222
BORSA
1.760,24
%76,0243
EURO
2.284,30
%128,4297
ALTIN
1.718,26
%71,8257
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler