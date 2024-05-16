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Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13 trilyon 164 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 30 milyar 69 milyon lira artarak 13 trilyon 163 milyar 968 milyon liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 15:06

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 15:06

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Mayıs itibarıyla 30 milyar 69 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 133 milyar 899 milyon liradan, 13 trilyon 163 milyar 968 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 4 milyar 551 milyon lira artarak 15 trilyon 613 milyar 772 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 653,7 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 10 Mayıs itibarıyla 6 milyar 523 milyon lira artışla 1 trilyon 653 milyar 695 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 445 milyar 453 milyon lirası konut, 90 milyar 398 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 117 milyar 843 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 85 milyon lira azalarak 1 trilyon 618 milyar 694 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 azalışla 1 trilyon 410 milyar 791 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 546 milyar 178 milyon lirasını taksitli, 864 milyar 612 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 48 milyon lira yükselişle 206 milyar 922 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 165 milyar 20 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 775 milyon lira artarak 2 trilyon 865 milyar 789 milyon lira oldu.

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