Yabancılardan rekor tahvil alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Mayıs haftasında net 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 84,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 17,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK İKİNCİ ALIM

Böylece yurt dışında yerleşikler 7 haftadır DİBS alımlarını sürdürürken, geçen haftaki DİBS alımı, tarihteki en büyük ikinci ve son 11 yılın en yüksek alımına işaret etti.

SON 3 YILIN ZİRVESİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Mayıs itibarıyla 39 milyar 534,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Mayıs'ta 40 milyar 382,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, 3 milyar 927,3 milyon dolar olan yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 796 milyon dolarla yaklaşık son 3 yılın zirvesine çıkarken, ŞBS stokları 211 milyon dolardan 229,6 milyon dolara yükseldi.