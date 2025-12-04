CANLI BORSA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2025 10:06

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 11.036,82 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 7,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

