VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.276,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2025 10:41

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,14 azalışla 12.276,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.279,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 12.276,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

