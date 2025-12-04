CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, ABD'de faiz indirim beklentilerinin güçlenmesine karşın jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2025 09:55

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi, ABD ve Venezuela arasındaki yükselen tansiyon ile dünya çapında hükümetlerin bütçe görüşmeleri risk iştahını sınırlıyor.

Dün ABD'de açıklanan veriler özel sektör istihdamındaki azalışa işaret ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 90'a çıktı.

Bunun yanı sıra, bölgede Japonya'nın faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi Japonya Merkez Bankasının (BoJ) Takaiçi hükümetinin etkisine karşı bağımsızlığına yönelik yatırımcı güveninin artmasında etkili oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un 19 Aralık'taki faiz kararında yüzde 80 ihtimalle faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

UEDA, BOJ'UN "NÖTR FAİZ" SEVİYESİNİ TAM KESTİREMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, BoJ yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunuyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ülkenin nötr faiz oranını tahmin etmenin zorluğu nedeniyle merkez bankasının faiz oranlarını nereye kadar artırabileceği konusunda belirsizlik olduğunu söyledi.

Ueda, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki, nötr faiz oranı, ancak oldukça geniş bir aralıkta tahmin üretebildiğimiz bir kavram" dedi. Tahmini aralığını daraltmak için çabalarını sürdürdüklerini aktaran Ueda, bunu başarabilirlerse, bulguları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Pazartesi günü BoJ'un bir sonraki politika toplantısında faiz artışının artılarını ve eksilerini değerlendireceğini kaydeden Ueda, bu ayın ilerleyen günlerinde faizin yüzde 0,75'e çıkma ihtimalinin güçlü olduğunu belirtmişti.

Bu gelişmelerin yanı sıra ülkede düzenlenen tahvil ihalelerine gelen yüksek talepler yatırımcıların risk iştahının artmasında etkili oluyor. Japonya'da bugün düzenlenen 30 yıllık tahvil ihracına beklentilerin üzerinde talep geldi.

Jeopolitik tarafta ise Japonya ve Çin arasındaki siyasal gerilim yakından takip edilirken, söz konusu siyasal gerilim Çin piyasalarında risk iştahının sınırlı kalmasında etkili oluyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,38 yükselişle 51.051,5 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,19 azalışla 4.028 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 3.874 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,14 artışla 25.818 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 85.217 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
OpenAI, Gemini 3 rekabeti için tüm enerjisini ChatGPT’ye harcayacak OpenAI, Gemini 3 rekabeti için tüm enerjisini ChatGPT’ye harcayacak 03 Aralık 2025 11:11
Çin’den İran petrolüne talep artışı: Alımlar hızlandı Çin’den İran petrolüne talep artışı: Alımlar hızlandı 03 Aralık 2025 11:05
UNCTAD: Küresel büyüme gerileyebilir, finansal sistem uyum sağlamalı UNCTAD: Küresel büyüme gerileyebilir, finansal sistem uyum sağlamalı 03 Aralık 2025 10:23
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 03 Aralık 2025 10:10
S&P: Türk şirketlerinin kredi görünümünde 2026’ya girerken baskı azaldı S&P: Türk şirketlerinin kredi görünümünde 2026’ya girerken baskı azaldı 03 Aralık 2025 09:50
ABD Hazine Bakanı: Ekonomi düşük enflasyonla büyüyecek ABD Hazine Bakanı: Ekonomi düşük enflasyonla büyüyecek 03 Aralık 2025 09:42
Brent petrolün varili 62,42 dolar Brent petrolün varili 62,42 dolar 03 Aralık 2025 09:38
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Aralık 2025 09:31
Avustralya ekonomisi beklentilerin gerisinde kaldı Avustralya ekonomisi beklentilerin gerisinde kaldı 03 Aralık 2025 09:26
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 03 Aralık 2025 09:17
Bitcoin toparlandı ancak yatırımcılar temkinli tutumunu sürdürüyor Bitcoin toparlandı ancak yatırımcılar temkinli tutumunu sürdürüyor 03 Aralık 2025 09:15
Çin’de hizmet sektöründeki büyüme hız kesti Çin’de hizmet sektöründeki büyüme hız kesti 03 Aralık 2025 08:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler