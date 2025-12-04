CANLI BORSA
Goldman Sachs'dan bakır tahmini: Rekor seviye kalıcı değil

Goldman Sachs, bakırın 11 bin doların üzerindeki rekor seviyelerde kalıcı olamayacağı tahmininde bulundu.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2025 13:42

Goldman Sachs, bakır fiyatlarının görünümüne temkinli yaklaşarak, 11.000 dolar seviyesinin üzerindeki yükselişin uzun soluklu olmayacağını belirtti. Banka, küresel ölçekte hâlâ yeterli miktarda metalin bulunduğunu ve arzın talebi karşılamaya devam ettiğini vurguladı.

Aurelia Waltham ve ekibinin analizinde, son dönemde bakırdaki fiyat artışının büyük ölçüde mevcut arz-talep dengesinden değil, gelecekte yaşanabileceği düşünülen arz sıkıntısı beklentilerinden kaynaklandığı ifade edildi. Analistler, bu nedenle 11.000 doların üzerindeki rekor seviyelerin sürdürülebilir olmadığını düşünüyor.

Dün Londra Metal Borsası'nda bakır, ton başına 11.500 dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu yükselişte, ABD'de gümrük tarifeleri yürürlüğe girmeden önce yapılan yoğun sevkiyatların yol açtığı küresel arz sıkışıklığı kaygıları etkili oldu. Ayrıca geçen hafta Mercuria Energy Group'un aşırı arz daralması uyarısı da piyasadaki hareketliliği artırdı.

Goldman Sachs, 2025'in ilk yarısına yönelik bakır fiyat tahminini yukarı yönlü revize ederken, ABD'nin getirdiği tarifelerin fiyatlara destek sağlayacağını ifade etti. Banka, ABD dışındaki düşük stok seviyelerinin, yüksek bölgesel primler ve daralan LME fiyat farkları aracılığıyla dengelenebileceğini öngördü.

Tahminlere göre, bu yıl küresel talep arzın yaklaşık 500 bin ton altında kalacak. Ancak banka, bakır piyasasında ciddi bir arz açığının 2029'dan önce oluşmasını beklemiyor.

Analistler, "2026 için öngördüğümüz 160 bin tonluk sınırlı arz fazlası, piyasayı dengeye yaklaştırıyor. Bu nedenle yakın vadede küresel bakır arz açığı ihtimali düşük" değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, bakır fiyatlarının 2026'da ton başına 10.000 ila 11.000 dolar arasında dar bir aralıkta seyretmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

