Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 11.027,09 puana indi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2025 13:32

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,73 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 11.027,09 puana indi.

Toplam işlem hacmi 53,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen ise yüzde 7,3 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

