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Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1950 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 10:19

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 10:19

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 1943 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1950 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 330 liradan satılıyor.

Dün yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün gelen tepki alışlarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 12 dolara çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının "güvercin" adımlarına piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanmaya devam ederken, Fed'in dün açıklanan "Bej Kitap" raporunda da ülkede ekonomik aktivitenin kasımdan bu yana "çok az" değişiklik gösterdiğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Yılın ilk günlerinden bu yana Fed'in martta faiz indirim döngüsünü başlatacağına dair tahminler, ülkede açıklanan verilerin ABD ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin söz konusu faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmelerinin de etkisiyle zayıflamaya devam ediyor.

Para piyasalarında Bankanın martta faiz indireceğine ilişkin öngörüler yılın başında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ardından bu oran yüzde 60'a kadar geriledi.

Yılbaşından bu yana ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olduğunu ifade eden analistler, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç stoku ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin ve 1990 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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