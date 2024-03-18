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Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor

Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2024 11:33

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2024 11:33

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 236 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 2 bin 223 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 2 bin 236 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası cuma gününü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 155 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 153 dolardan alıcı buluyor.

Bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Bankanın çarşamba günü para politikasında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte bankanın ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin edilirken, bu hafta alınacak karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar, ekonomiye ilişkin tahminler ve Fed üyelerinin politika faizine yönelik beklentileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek, 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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