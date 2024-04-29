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Rusya'daki Batılı bankalar Kremlin'e 800 milyon euro vergi ödedi

Rusya'daki Batılı bankalar geçen yıl Kremlin'e 800 milyon euro vergi ödedi.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2024 08:40

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2024 08:40

Financial Times'ın haberine göre, Rusya'da kalan en büyük batılı bankalar, Ukrayna'nın tam ölçekli işgalinden sonra Rusya'daki risklerini en aza indirme sözlerine rağmen, geçen yıl Kremlin'e 800 milyon Avro'dan fazla vergi ödedi; bu rakam savaş öncesine göre dört kat arttı.

Rusya'daki varlıklarına göre Avrupa'nın en büyük yedi bankası - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo ve OTP - 2023 yılında 3 milyar Avro'nun üzerinde bir toplam kâr bildirdi.

Bu karlar 2021'dekinden üç kat daha fazlaydı ve kısmen bankaların ülkeden çekemediği fonlardan kaynaklanıyordu.

Financial Times tarafından yapılan bir analize göre, kârlılıktaki artış, Avrupa bankalarının 2021'de 200 milyon Avro olan vergi ödemelerini 800 milyon Avroya yükseltti. Bu artış, Citigroup ve JPMorgan gibi ABD'li kredi kuruluşlarının kârlarına ek olarak gerçekleşti.

Avrupa bankaları tarafından ödenen ve Rusya'nın 2024 yılı için beklenen enerji dışı bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 0,4'üne denk gelen vergiler, ülkede kalan yabancı şirketlerin Batı'nın yaptırımlarına rağmen Kremlin'in mali istikrarını korumasına nasıl yardımcı olduğunun bir örneği.

Yabancı kreditörler sadece yüksek faiz oranlarından değil aynı zamanda Rus bankalarına yönelik uluslararası yaptırımlardan da fayda sağladı. Bu tür önlemler rakiplerini uluslararası ödeme sistemlerine erişimden mahrum bıraktı ve batılı bankaların ülkedeki müşterilere yönelik cazibesini arttırdı.

Avrupalı bankaların 800 milyon Avro tutarındaki vergi ödemelerinin yarısından fazlası, yabancı kredi kuruluşları arasında Rusya'da en büyük varlığa sahip olan Avusturyalı Raiffeisen Bank International'a aittir.

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