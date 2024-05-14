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ABD'den Çin'e karşı yeni önlemler

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 16:42

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 16:42

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Amerikalı işçileri ve işletmeleri Çin'in haksız ticaret uygulamalarından korumak için harekete geçtiği kaydedildi.

Çin'i küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğu belirtilen açıklamada, Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarına yanıt olarak ve bunun sonucunda ortaya çıkan zarara karşı Biden'ın Çin'den yapılan 18 milyar dolarlık ithalata yönelik tarifeleri artırma talimatı verdiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller, güneş pilleri, gemiden kıyıya vinçler ve tıbbi ürünler gibi stratejik sektörlerdeki tarifelerin artırıldığı bildirildi.

Bazı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarife oranının bu yıl yüzde 0-7,5'ten yüzde 25'e çıkarılacağı belirtilen açıklamada, yarı iletkenlere uygulanan tarife oranının ise 2025 yılına kadar yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltileceği kaydedildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA UYGULANAN TARİFE ORANI YÜZDE 100'E ÇIKARILACAK

Açıklamada, elektrikli araçlara uygulanan tarife oranının bu yıl yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkacağı aktarıldı.

Lityum-iyon elektrikli araç bataryalarındaki tarife oranının bu yıl yüzde 7,5'ten yüzde 25'e ve elektrikli araçlara yönelik olmayan lityum-iyon bataryalardaki tarife oranının 2026'da yüzde 7,5'ten yüzde 25'e çıkacağı belirtilen açıklamada, batarya parçalarına uygulanan tarife oranının bu yıl yüzde 7,5'ten yüzde 25'e çıkacağı kaydedildi.

Bazı kritik minerallere yönelik bu yıl yüzde 25'lik yeni tarife uygulanacağı belirtilen açıklamada, doğal grafit ve kalıcı mıknatıslara da 2026'da yüzde 25 oranında tarife uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, güneş pillerine yönelik tarife oranının ise bu yıl yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkacağı bildirildi.

Gemiden kıyıya vinçlere yüzde 25 ve şırınga ile iğnelere de yüzde 50 oranında yeni tarifeler uygulanacağı belirtilen açıklamada, bazı solunum cihazları ve yüz maskeleri de dahil olmak üzere belirli kişisel koruyucu ekipmanlar için tarife oranlarının ise yüzde 0-7,5'ten yüzde 25'e yükseleceği aktarıldı.

Açıklamada, kauçuk tıbbi ve cerrahi eldivenlere yönelik tarifelerin de 2026'da yüzde 7,5'ten yüzde 25'e çıkacağı kaydedildi.

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