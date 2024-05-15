ABD'de toplam hane halkı borcu arttı

New York Fed'in Mikroekonomik Veriler Merkezi verilerine göre, ABD'de toplam hane halkı borcunun 2024 yılının ilk çeyreğinde 184 milyar dolar (%1,1) artarak 17,69 trilyon dolara yükseldi.

New York Fed ayrıca kredi kartı kullanımı ve bunun temerrütle ilişkisini inceleyen Liberty Street Economics blog yazısını da yayınladı.

New York Fed Hanehalkı ve Kamu Politikası Araştırma Bölümü Bölgesel Ekonomi Müdürü Joelle Scally, "2024'ün ilk çeyreğinde, kredi kartı ve otomobil kredilerinin ciddi temerrüde düşme oranları tüm yaş gruplarında artmaya devam etti. Artan sayıda borçlunun kredi kartı ödemelerini aksatması, bazı haneler arasında finansal sıkıntının kötüleştiğini ortaya koyuyor" dedi.

KREDİ KARTI BAKİYELERİ AZALDI

Mortgage bakiyeleri bir önceki çeyreğe göre 190 milyar dolar artarak Mart sonunda 12,44 trilyon dolar oldu. Ev özkaynak kredisi (HELOC) bakiyeleri 16 milyar dolar artarak 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana art arda sekizinci çeyrek artışını temsil etti ve şu anda 376 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kredi kartı bakiyeleri 14 milyar dolar azalarak 1,12 trilyon dolara geriledi. Bireysel kartlar ve tüketici kredilerini içeren diğer bakiyeler de 11 milyar $ azaldı. Taşıt kredisi bakiyeleri 9 milyar dolar artarak 2020'den bu yana görülen artış eğilimini sürdürdü ve şu anda 1,62 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

TOPLAM TEMERRÜT ORANLARI İLK ÇEYREKTE ARTTI

İpotekli konut kredileri önceki üç çeyrekte görülen aynı hızda artmaya devam etti ve şu anda 403 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kredi kartı hesaplarındaki toplam limitler bir önceki çeyreğe göre %1,3'lük bir artışla 63 milyar $'lık ılımlı bir artış göstermiştir. HELOC limitleri 30 milyar $ artmış ve 10 yıllık gözlemlenen düşüşün ardından son iki yılda %14 oranında büyüdü.

Toplam temerrüt oranları 2024 yılının ilk çeyreğinde artış gösterdi. Mart ayı sonunda ödenmemiş borçların %3,2'si temerrüde düştü. Temerrüde geçiş oranları tüm borç türleri için arttı. Yıllıklandırılmış olarak, kredi kartı bakiyelerinin yaklaşık %8,9'u ve taşıt kredilerinin %7,9'u temerrüde düştü. Konut kredileri için temerrüde geçiş oranları 0,3 yüzde puan artmış olsa da tarihi standartlara göre düşük kalmaya devam etmekte.