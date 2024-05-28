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Fed üyesi Bowman: Fed bilançosu için beklemeyi desteklerim

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed bilançosunun küçültülmesinin daha yavaş olması için beklemeyi desteklediğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 08:41

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed bilançosundaki küçülmeyi yavaşlatmaya başlamak için beklemeyi ya da bu ayın başlarında açıklanandan daha ılımlı bir azaltma sürecini destekleyeceğini söyledi.

Tokyo'da düzenlenen Japonya Merkez Bankası konferansında konuşan Bowman, Fed'deki ticari banka rezerv seviyelerinin yeterli olduğuna inandığını ve yetkililere 2022 ortasından bu yana yürürlükte olan aylık 95 milyar dolarlık azaltma hedefine ilerlemeleri için daha fazla zaman tanıdığını söyledi.

"HENÜZ O NOKTADA DEĞİLİZ"

Bowman, "Rezervler bol seviyelere yaklaştıkça bilanço küçültme hızını yavaşlatmak önemli olsa da, benim görüşüme göre henüz o noktada değiliz" dedi. Fed, 1 Mayıs'ta bilançosunu küçültme hızını yavaşlatmaya başlayacağını açıkladı. Halihazırda Fed, tahvil portföyünden ayda 60 milyar dolara kadar Hazine tahvili ve 35 milyar dolarlık ipoteğe dayalı menkul kıymetin değiştirilmeden vadesinin dolmasına izin veriyor. Önümüzdeki ay başlayacak plan kapsamında, Hazine tahvilleri için üst sınır 25 milyar dolara düşerken, MBS vade sınırı olduğu gibi kalacak.

Kararın alındığı 30 Nisan-1 Mayıs toplantısının geçen hafta yayınlanan tutanakları, tüm Fed yetkililerinin bu değişikliğin şimdi yapılmasından yana olmadığını gösterdi ve Bowman'ın açıklamaları, beklemeyi tercih eden "birkaç katılımcı" arasında olduğunu gösteriyor.

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