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Japonya'da çekirdek enflasyon 22 ayın en düşüğünde

Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü 22 ayın en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 08:35

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 08:35

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Nisan ayında son 22 ayın en düşük seviyesine indi.

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) Nisan ayında %1,8 olarak belirlendi. Bir önceki ay çekirden enflasyon %2,2 olmuştu.

PİYASA BEKLENTİSİ %2,2 SEVİYESİNE İNDİ

Böylece 2022 yılı Haziran ayında %1,6 olarak görülen verinin ardından en düşük seviyeye gelindi. Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Nisan ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları piyasa beklentisi olan %2,2 seviyesine inerken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları %2,4 olarak açıklandı.

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