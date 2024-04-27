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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2024 09:44

Son Güncelleme Tarihi 27 Nisan 2024 09:44

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Nisan haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 506'ya düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı ise son bir yılda 85 azaldı.

Perşembe gününü 89,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 89,37 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,85 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 83,57 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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