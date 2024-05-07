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RBA faizde değişikliğe gitmedi

Avustralya Merkez Bankası (RBA), piyasa beklentileri doğrultusuna faizde değişikliğe gitmedi.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 07 Mayıs 2024 08:50

Avustralya Merkez Bankası (RBA), piyasa beklentileri doğrultusunda üst üste 4'üncü toplantısında da faiz oranında değişikliğe gitmedi.

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,35 olarak son 12 yılın en yüksek seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranında değişmeyeceği yönünde oluşmuştu.

RBA Para Politikası Kurulu (PPK), son bilgilerin enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü, ancak düşüşünün beklenenden daha yavaş olduğunu göstertiğine işaret etti.

Açıklamada, "TÜFE, yıl boyunca Aralık ayındaki yüzde 4,1'den Mart çeyreğine kadar yüzde 3,6 arttı. Ana enflasyon, manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti ve daha az düştü. Bunun büyük bir kısmı, hâlâ yüksek olan ve ancak kademeli olarak azalan hizmet enflasyonundan kaynaklandı." denildi.

Ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğu ve son verilerin enflasyonun hedefe dönüş sürecinin sorunsuz olmayacağını göstertiğine işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Nakit faiz oranlarının piyasa beklentilerini takip ettiği varsayımına dayanan merkezi tahminler, enflasyonun hedef aralığına döneceği yönünde. Yakın vadede enflasyonun yurt içi petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış nedeniyle daha yüksek ve hizmet fiyatları enflasyonunun beklenenden daha yukarıda olması bekleniyor. Ancak enflasyonun 2025 ve 2026 yıllarında düşmesi öngörülüyor.

Enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe döndürülmesi Kurul'un en büyük önceliği olmayı sürdürüyor.

Son veriler, enflasyonun gevşemekle birlikte, bunun önceden tahmin edilenden daha yavaş gerçekleştiğini ve yüksek kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Kurul, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığa gelmesinin biraz zaman alacağını ve yukarı yönlü risklere karşı tetikte kalacağını öngörüyor. Enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini en iyi sağlayacak faiz oranlarının yolu belirsizliğini koruyor ve Kurul herhangi bir olumsuzluk kararı vermiyor. Kurul, verilere ve gelişen risk değerlendirmelerine güvenecektir. Bunu yaparken küresel ekonomideki gelişmeler, yurt içi talepteki eğilimler, enflasyon ve işgücü piyasasının görünümü yakından takip edilmeye devam edilecektir. Kurul, enflasyonun hedefe döndürülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor."

RBA, faiz kararıyla birlikte revize makroekonomik beklentilerini de açıkladı.

Buna göre, 2024 yılı için tüketici fiyatları beklentisi yüzde 3,8'den yüzde 3,2'ye çekilirken, 2025 yılı beklentisi yüzde 2,8 seviyesini korudu.

Büyüme için beklenti bu yıl yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya indirildi. İşsizlik beklentisi de yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye çekildi.

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