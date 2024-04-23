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Altının gramı 2 bin 416 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 416 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 23 Nisan 2024 10:59

Son Güncelleme Tarihi 23 Nisan 2024 10:59

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,4 azalışla 2 bin 433 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 2 bin 416 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 190 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 2 bin 310 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 35 ve eylülde yüzde 65'le fiyatlanıyor.

Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 330 ve 2 bin 370 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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