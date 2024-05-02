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2025'te LNG'de arz fazlası oluşabilir

Küresel piyasalarda devreye alınacak doğal gaz sıvılaştırma kapasitesinin 2025'te yıllık 53 milyon ton artması ve bunun da sıvılaştırılmış doğal gazda (LNG) orta vadeli arz fazlası yaratabileceği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 11:05

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 11:05

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF), 2024'e ilişkin yıllık doğal gaz raporuna göre, bu yıl başta Rusya, ABD, Senegal, Meksika ve Kongo olmak üzere yıllık 15 milyon tonluk sıvılaştırma kapasitesinin devreye girmesi bekleniyor.

Altamira, Arctic LNG, Congo, GTA gibi toplamda 5 LNG ihracat projesinin bu yıl faaliyete geçmesi öngörülen raporda, "2025'e kadar devreye alınması öngörülen sıvılaştırma kapasitesinin yıllık 53 milyon ton yükselmesi bekleniyor, bu da LNG piyasasında orta vadeli bir arz fazlası yaratabilir." ifadesine yer verildi.

Rapora göre, geçen yıl yeni sıvılaştırma kapasitesine yönelik nihai yatırım kararlarında bir toparlanma yaşandı ve 2022'deki 32 milyon tona kıyasla 41 milyon tona ulaşıldı.

Geçen yıl spot gaz ve LNG fiyatlarındaki keskin düşüşe rağmen, güçlü uzun vadeli LNG kontratları nihai yatırım kararlarındaki toparlanmayı destekledi.

Aynı dönemde nihai yatırım kararı alan 4 LNG ihracat projesinden 3'ü ABD'den geldi. ABD'den gelmeyen tek proje ise 700 bin tonluk kapasitesiyle Gabon tarafından onaylandı.

GECF'e göre, geçen yıl toplam 410 milyon ton LNG ihracatı gerçekleşti. En çok LNG'yi 88 milyon tonla ABD, yetmişdokuzar milyon tonla Katar ve Avustralya ile 31 milyon tonla Rusya ihraç etti.

Küresel doğal gaz sıvılaştırma kapasitesi 2023 sonu itibarıyla 490 milyon ton olurken kapasitenin yüzde 83'ü kullanıldı. İnşa edilecek yeni kapasitelerin kullanım oranı göz önünde bulundurulduğunda arz fazlasına neden olacağı öngörülüyor.

Kısa vadede, 2024 ve 2025'te 230 milyon tondan fazla LNG ihracat terminali projesi için nihai yatırım kararı alınması bekleniyor. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 50'sini ABD oluşturuyor. Bu ülkeyi yüzde 11'le Rusya, yüzde sekizer payla Meksika ile Mozambik, yüzde 7'yle Katar ve yüzde dörder payla Tanzanya ile Birleşik Arap Emirlikleri izliyor.

Bu yıl ve gelecek yıl nihai yatırım kararı alması beklenen projeler ve kapasiteleri şöyle sıralanıyor:

Ülke Proje adı Yıllık kapasite (milyon ton) Beklenen onay yılı
Arjantin Argentina FLNG 2 2024
Kanada Cedar LNG 3 2024
Meksika Amigo LNG 4,2 2024
Meksika Saguaro Energia LNG 15 2024
Mozambik Coral South FLNG 2 3,5 2024
Nijerya Nigeria FLNG 2,72 2024
Katar Qatar NFS (İlave kapasite) 16 2024
Rusya Murmansk LNG 20,4 2024
Rusya Obsky 5 2024
Surinam Firebird LNG 2,7 2024
Birleşik Arap Emirlikleri Ruwais LNG 9,6 2024
ABD Delfin LNG 3,25 2024
ABD Driftwood 11 2024
ABD Freeport (4. bölüm) 5 2024
ABD Lake Charles 16,5 2024
ABD Rio Grande (4. bölüm) 5,4 2024
ABD Texas LNG 2 2024
Arjantin Argentina LNG 2 2025
Senegal Tortue (2. Faz) 2,5 2025
Mozambik Rovuma LNG 15,2 2025
Papua Yeni Gine Papua LNG 4 2025
Tanzanya Tanzania LNG 10 2025
ABD Cameron LNG (4. bölüm) 6,75 2025
ABD Commonwealth LNG 9,3 2025
ABD Corpus Christi (8-9. bölümler) 3,28 2025
ABD CP2 LNG 20 2025
ABD Delfin LNG 6,5 2025
ABD Driftwood (2. Faz) 5,5 2025
ABD Magnolia LNG 8,8 2025
ABD Port Arthur LNG (2. Faz) 13,5 2025
TOPLAM 234,6 milyon ton

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