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Altının ons fiyatı 2 bin 300 doların altına geriledi

Altının ons fiyatı, İsrail ile İran arasındaki gerilimde mevcut durum ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle gün içinde 2 bin 300 doların altına geriledi.

Oluşturma Tarihi 23 Nisan 2024 11:57

Son Güncelleme Tarihi 23 Nisan 2024 11:57

Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası haftanın ikinci işlem gününde güvenli liman varlıklardan altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 düşerek 2 bin 295 dolara geriledi, ardından TSİ 11.00 itibarıyla 2 bin 305 dolar seviyesinde dengelendi.

12 Nisan'da 2 bin 432 doları aşarak rekor tazeleyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen satış baskısıyla günü önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 2 bin 344 dolardan tamamlamıştı.

Analistler, İsrail'in geçen hafta İran'a misilleme amaçlı saldırısının ardından Tahran'ın buna henüz cevap vermediğine işaret etti, inatçı enflasyon nedeniyle Fed'in şimdilik yüksek politika faiz oranlarıyla sıkı para politikasına bağlı kalmasının da muhtemel olduğunu belirtti.

Yüksek faiz oranlarının altın fiyatı üzerinde baskı oluşturduğunu ve değerli metalin sürekli bir gelir getirmediğini ifade eden analistler, ABD tahvilleri gibi güvenli kabul edilen diğer varlıklarla karşılaştırıldığında, böyle bir ortamda daha az cazip hale geldiğini söyledi.

Öte yandan, Fed'in cuma günü yayınladığı, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun nisan sayısında, inatçı enflasyonun ve parasal sıkılaşmanın finansal istikrara yönelik en büyük risk olarak görüldüğü kaydedildi.

Raporda, inatçı enflasyonun ve sıkı para politikasının etkilerinin piyasa katılımcılarının en çok dile getirdiği risk olmaya devam ettiği belirtildi.

Analistler, Fed'in politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına rağmen son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki canlılığa işaret ettiğini, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda başlama ihtimali yüzde 41 ve eylülde başlama ihtimali yüzde 64 ile fiyatlanıyor.

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