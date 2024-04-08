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Çin Merkez Bankası altın alımlarını sürdürdü

Çin Merkez Bankası altın alımlarına Mart ayında da devam etti.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2024 08:50

Çin Merkez Bankası Mart ayında da rezervleri için altın aldı. Çin Merkez Bankası 17 aydır rezervleri için altın satın alıyor.

Çin Merkez Bankası tarafından tutulan külçe altın miktarı Mart ayınrda %0,2 artışla 72,74 milyon onsa yükseldi. Bu, Kasım 2022'de başlayan aylık alımlar serisindeki en küçük artış olarak kayıtlara geçti.

Çin'in resmi rezerv varlıkları Mart ayında Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez bankasının riskleri savuşturmak için istikrarlı varlıklar tutmayı hedeflemesiyle ülkenin döviz rezervleri Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 3,2457 trilyon dolara yükseldi. Şubat ayına göre %0,6 artan rezervler bir önceki yıla göre %1,9 artış gösterdi.

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