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JP Morgan'dan tahvil ve altın tavsiyesi geldi

Yatırımcıların güvenli limanlar aramaları gerektiğini aktaran JP Morgan Küresel Piyasa Stratejisti Marko Kolanovic, tahvil ve altın tavsiyesinde bulundu.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 11:21

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 11:21

JP Morgan Küresel Piyasa Stratejisti Marko Kolanovic, Orta Doğu'daki çatışmalarla yükselen jeopolitik tansiyonun, zaten yüksek faiz oranları nedeniyle baskı altında olan riskli varlıklar için "ters bir rüzgar" olduğunu ve yatırımcıların güvenli limanlar aramaları gerektiğini söyledi.

16 Ekim'de bankanın müşterileri ile paylaştığı notuna göre Kolanovic artan jeopolitik risk, ucuz değerlemeler ve düşük pozisyonlanmayı gerekçe göstererek portföyündeki devlet tahvili ağırlığını yüzde 1 oranında artırdı.

Stratejist, tahvillerin dibi görüp görmediğinin belirsizliğini korumaya devam ettiğini belirtti. Jeopolitik riskten korunma amacıyla ve reel tahvil getirilerinde beklenen geri çekilme nedeniyle emtia portföyünde altın ağırlığını artıran Kolanovic, hisseler için "piyasa altı getiri", emtia için de "piyasa üzeri getiri" tavsiyesi verdi.

"Perakende, lüks, otomobil gibi döngüsel sektörlerin yanı sıra kimyasallar ve yarı iletkenler için de riskler devam ediyor" diyen Kolanovic, bankaların üçüncü çeyrek bilançolarının muhtemelen iyi geleceğini ancak karların dönüm noktasına yaklaştığını öngördü.

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