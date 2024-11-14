Ons altın 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD siyasetinde yaşanan gelişmeler ve FED kararlarına ilişkin beklentilerle beraber altın fiyatları düşüşe geçti. Haftalar sonra düşüşe geçen altın, çarşamba günü 2559 doları gördü.

EYLÜL AYINDAN BU YANA İLK

Trump'ın seçim zaferi ile başlayan aşağı harekette ons altın fiyatı 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Fed'in faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizlik ortamında ABD dolarının güçlenmesi ve yükselen Hazine getirilerinin baskısıyla altın fiyatı bu sabah 2559 doları gördü. Ons altın bu seviyeyi en son 19 Eylül'de görmüştü. Altın şu sıralarda düne göre %0,5 düşüşle ons başına 2.561,40 dolardan işlem görüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AY FAİZLER DÜŞEBİLİR

Capital.com analisti Kyle Rodda, "Altın şimdilik dolar ve getiriler tarafından itiliyor ve bu da kısa vadede bu mekanik düşüşü yaratıyor. Dün gece açıklanan enflasyon verileri Fed'in önümüzdeki ay faizleri bir miktar düşürebileceğini gösterse de, önümüzdeki yıl daha yüksek enflasyon ve dolayısıyla daha az faiz indirimi beklentileri tarafından yönlendiriliyor" dedi.

Analistler ons altın için destek olarak 2552 doları gösteriyorlar. Buranın kırılması halinde 2530 dolar hedeflenebilir. Yukarıda ilk direnç ise 2588 dolar.