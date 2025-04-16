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Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor

Ticaret savaşı endişeleri ve zayıf dolar ons altına rekorlar kırdırmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2025 09:08

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2025 09:09

Tırmanan ticari gerilimler, küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar ons altına rekorlar kırdırmaya devam ediyor.

Ons altın bu sabah Asya'da yüzde 1,6 artışla 3283,65 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 1,4 artışyla 3275,30 dolarda.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde geleneksel olarak güvenli liman yatırımı olarak görülen altın, ay başından bu yana yüzde 5, yıl başından bu yana ise yüzde 25 yükseldi.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Doların değer kaybetmesi ve devam eden riskten kaçınma gibi faktörlerin bir araya gelmesi altının lehine işliyo," dedi.

Dolar endeksi DXY bu sabah %0,4 düşerek altını diğer para birimi sahipleri için daha cazip hale getirdi.

Singapur merkezli GoldSilver Central'dan Brian Lan, "Belirsizlik olduğu sürece altın güçlü olmaya devam edecek" dedi.

ANZ analistleri, "Altın için riskten kaçış alımlarının henüz artmadığına inanıyoruz" dedi ve bankanın yılsonu altın fiyatı tahminini 3.600 dolara yükselttiler.

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