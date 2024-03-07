Ons altında rekor seviyede işlem devam ediyor

Fed Başkanı Powell'ın bu yıl içinde faiz indirimi olacağına işaret etmesi ve piyasanın yılın ilk yarısında bir faiz indirimi olacağını fiyatlamayı sürdürmesi ons altını yeni rekorlara taşdı.

Ons altın bu sabah Asya işlemlerinde 2161,57 dolar ile yeni rekor seviyesini gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,50 artışla 2157,45 dolar seviyesinde.

Altın, son 7 günde yüzde 6,27, son 1 ayda yüzde 6,54 ve yıl başından bu yana yüzde 4,58 yükseldi.

Macquarie emtia strateji ekibi başkanı Marcus Garvey, ABD verilerindeki marjinal zayıflığın altına ralli için bir neden verdiğini, ancak hareketin büyüklüğünün orantısız bir şekilde büyük göründüğünü, muhtemelen Cuma günü başlayan büyük vadeli işlem alımlarından etkilendiğini söyledi.

Garvey, Cuma günkü işgücü piyasası verilerinin veya gelecek haftaki enflasyon verilerinin herhangi bir zayıflık göstermesi halinde, teknik seviyelere göre 2.300 doların kısa vadeli hedef olacağını, ancak bunun fiyatlar düzelmeden ve konsolide olmadan önce oldukça kısa ömürlü bir olgu olacağını vurguladı.

BNP Paribas Sharekhan emtia ve döviz işleri başkanı Jigar Pandit de özellikle Çin, Türkiye, Rusya ve Polland'dan gelen güçlü talebi örnek göstererek, "Jeo-politik belirsizlik nedeniyle merkez bankası alımlarının devam etmesini bekliyoruz. Çin'deki yavaşlama küresel büyümeyi sınırlı tutacaktır. Dolayısıyla, belirsiz bir finansal ortamda altın bankalar için güvenli bir yatırım olmaya devam edecek" dedi