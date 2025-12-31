VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,67 artışla 12.257,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri verirek 12.254,00 puanda işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,13 altında 12.241,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanaklarının yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını yansıtması ve faiz indirimlerinin devamının enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam ettiğini göstermesinin ardından karışık seyrediyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.