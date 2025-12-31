CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Kakao talebi zayıfladı, fiyatlar geriledi

Kakao talebi zayıfladı, fiyatlar geriledi

Kakao fiyatları, talepteki zayıflama ve arz fazlası beklentileri ile geriledi.

Oluşturma Tarihi 31 Aralık 2025 10:00

Son Güncelleme Tarihi 31 Aralık 2025 10:02

Çikolata üretiminin temel girdilerinden biri olan kakao fiyatları yıllık bazda rekor düşeşe doğru ilerliyor.

2024'te tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkan kakao, tatlı üreticilerini fiyat artışına gitmeye zorlamış, bazı firmalar ise kakao kullanımını azaltma yoluna gitmişti. Talepteki zayıflama ve arz fazlası oluşabileceğine yönelik beklentiler, bu yıl piyasada daha ılımlı bir seyir oluşmasına yol açtı.

Londra'da yüzde 52'yi aşan bir seviyede geriledi. New York'ta ise yıllık bazda rekor düşüşe doğru ilerliyor.

Piyasa oyuncuları, geçici arz fazlasına işaret eden güçlü teslimatların ardından, dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili'ndeki limanlara ulaşan ürün miktarlarını yakından izliyor.

Ticaret şirketi Hanseatic Cocoa & Commodity Office, yayımladığı notta, "Tatilden kaynaklı Fildişi Sahili'nden zayıf varışlara rağmen bu durumun kalıcı değişikliğe yol açıp açmayacağı belli değil" değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de kartlı harcamalar pandemiden bu yana ilk kez geriledi İngiltere’de kartlı harcamalar pandemiden bu yana ilk kez geriledi 30 Aralık 2025 09:19
Fitch açıkladı: Çin konut piyasasında zayıflama derinleşiyor Fitch açıkladı: Çin konut piyasasında zayıflama derinleşiyor 30 Aralık 2025 09:16
Sayaç, güvence ve kesme-bağlama bedelleri belirlendi Sayaç, güvence ve kesme-bağlama bedelleri belirlendi 30 Aralık 2025 09:13
EPDK’nin 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatı belli oldu EPDK'nin 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatı belli oldu 30 Aralık 2025 09:10
Piyasalar Fed’in toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı 30 Aralık 2025 09:07
Intel’den Nvidia’ya 5 milyar dolarlık hisse satışı Intel'den Nvidia'ya 5 milyar dolarlık hisse satışı 30 Aralık 2025 09:03
Japon SoftBank, DigitalBridge’i satın alıyor Japon SoftBank, DigitalBridge'i satın alıyor 30 Aralık 2025 08:59
2026 yılı YEKDEM maliyetleri belli oldu 2026 yılı YEKDEM maliyetleri belli oldu 30 Aralık 2025 08:54
Trump, Fed Başkanı Powell’a dava planı Trump, Fed Başkanı Powell'a dava planı 30 Aralık 2025 08:51
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 29 Aralık 2025 13:45
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 29 Aralık 2025 12:30
Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak’ta yapılacak Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak'ta yapılacak 29 Aralık 2025 10:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.220,1700 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 11220,17 Yüksek 11220,17
Açılış
42,9727 Değişim 0,0625 Son veri saati:
Düşük 42,933 Yüksek 42,9955
Açılış
50,6198 Değişim 0,1716 Son veri saati:
Düşük 50,4274 Yüksek 50,599
Açılış
5.958,6830 Değişim 135,982 Son veri saati:
Düşük 5904,859 Yüksek 6040,841
Açılış
98,6951 Değişim 8,4297 Son veri saati:
Düşük 97,4655 Yüksek 105,8952
Açılış
BİST En Aktif Hisseler