CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere’de kartlı harcamalar pandemiden bu yana ilk kez geriledi

İngiltere’de kartlı harcamalar pandemiden bu yana ilk kez geriledi

Barclays verilerine göre, İngiltere’de tüketicilerin banka ve kredi kartlarıyla yaptığı harcamalar 2025 yılında pandemiden bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Kartlı harcamaların toplam değeri 2024’e kıyasla %0,2 geriledi.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2025 09:19

Bu sonuç, geçen yıl görülen %1,6'lık büyümeye kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. En son düşüş, Covid-19 kısıtlamalarının etkisiyle 2020'de harcamaların %7,1 azalmasıyla yaşanmıştı.

Veriler, enflasyondaki yeni yükseliş, artan işsizlik ve siyasi belirsizlik nedeniyle hanehalkı güveninin zayıfladığı bir dönemde tüketimdeki yumuşamayı doğruladı. Resmi rakamlar, reel harcanabilir gelirlerin üçüncü çeyrekte %0,8 düştüğünü ve 2024 sonundan bu yana artış göstermediğini ortaya koymuştu.

Zayıf tüketim ve yüksek tasarruf oranları, İngiltere ekonomisinin büyümesi üzerinde önemli bir baskı unsuru olmaya devam ediyor. Harcamalarda toparlanma, önümüzdeki yıllar için öngörülen sınırlı büyümenin yakalanması açısından kritik görülüyor.

Buna karşın Barclays, tüketicilerin küçük lüksler ve "deneyim ekonomisi"ne harcama yapmayı sürdürdüğünü belirtti. Oasis, Coldplay ve Sabrina Carpenter gibi sanatçıların büyük turneleri bu eğilimi destekledi.

Eczane, sağlık ve güzellik kategorisi %9,5 artışla en güçlü performansı sergiledi. Banka, bunu mali baskı dönemlerinde tüketicilerin ruh halini iyileştirmek için daha erişilebilir küçük lükslere yöneldiğini ifade eden "ruj etkisi"nin göstergesi olarak değerlendirdi. Temel harcamalar yıllık bazda %2,3 azalırken, süpermarket harcamaları %1,7 geriledi. Zorunlu olmayan harcamaların değeri ise yalnızca %0,8 arttı.

İlginizi Çekebilir
Çin’de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı Çin'de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı 27 Aralık 2025 16:26
Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle girecek Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle girecek 27 Aralık 2025 13:31
Fransa ekonomisi kepenk indirmekten ’özel yasa’ ile kurtuldu Fransa ekonomisi kepenk indirmekten 'özel yasa' ile kurtuldu 27 Aralık 2025 13:25
Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti 27 Aralık 2025 13:21
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 27 Aralık 2025 10:08
Çin Merkez Bankası, Yuan’da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı Çin Merkez Bankası, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı 26 Aralık 2025 15:41
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Aralık 2025 13:59
Özbekistan’ın dış ticaret hacmi 72 milyar doları aştı Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 72 milyar doları aştı 26 Aralık 2025 10:07
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 26 Aralık 2025 10:03
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor 26 Aralık 2025 09:59
Mısır Merkez Bankası, beşinci kez faizi indirdi Mısır Merkez Bankası, beşinci kez faizi indirdi 26 Aralık 2025 09:56
Brent petrolün varili 62,33 dolar Brent petrolün varili 62,33 dolar 26 Aralık 2025 09:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.150,9000 Değişim 173,86 Son veri saati:
Düşük 11150,9 Yüksek 11324,76
Açılış
42,9643 Değişim 0,0650 Son veri saati:
Düşük 42,9284 Yüksek 42,9934
Açılış
50,73 Değişim 0,2185 Son veri saati:
Düşük 50,5215 Yüksek 50,74
Açılış
6.043,7580 Değişim 77,344 Son veri saati:
Düşük 5969,937 Yüksek 6047,281
Açılış
103,7055 Değişim 5,5420 Son veri saati:
Düşük 98,2881 Yüksek 103,8301
Açılış
BİST En Aktif Hisseler