CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 artarak 409'a yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Aralık 2025 10:08

Son Güncelleme Tarihi 27 Aralık 2025 10:22

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-26 Aralık tarihleri arasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 409 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 74 azaldı.

Perşembe gününü 61,81 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,24 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 58,35 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 25 Aralık 2025 16:44
Rusya yılda 100 milyon ton LNG ihracat hedefini birkaç yıl erteledi Rusya yılda 100 milyon ton LNG ihracat hedefini "birkaç yıl" erteledi 25 Aralık 2025 13:43
Fransa’da dar gelirli çalışanlara ’Sosyal Kiralama’ programı Fransa'da dar gelirli çalışanlara 'Sosyal Kiralama' programı 25 Aralık 2025 13:37
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Aralık 2025 13:19
Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak 25 Aralık 2025 11:20
Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı 25 Aralık 2025 10:14
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Aralık 2025 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 09:33
ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı 25 Aralık 2025 08:53
Rusya’da otomobil üretimi geriledi Rusya'da otomobil üretimi geriledi 25 Aralık 2025 08:51
ABD Venezuela’dan çıkan tankeri uzaklaştırdı ABD Venezuela'dan çıkan tankeri uzaklaştırdı 25 Aralık 2025 08:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.294,3700 Değişim 123,68 Son veri saati:
Düşük 11228,55 Yüksek 11352,23
Açılış
42,9222 Değişim 0,1389 Son veri saati:
Düşük 42,7878 Yüksek 42,9267
Açılış
50,6303 Değişim 0,3062 Son veri saati:
Düşük 50,4817 Yüksek 50,7879
Açılış
6.250,5150 Değişim 115,902 Son veri saati:
Düşük 6162,612 Yüksek 6278,514
Açılış
108,2218 Değişim 9,4119 Son veri saati:
Düşük 98,9627 Yüksek 108,3746
Açılış
BİST En Aktif Hisseler