CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak

Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak

Japon hükümeti, Mart 2029'a kadar 1,23 milyondan fazla yabancı işçiyi ülkeye kabul etmeyi planlıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2025 11:20

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2025 11:22

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, hükümet, Mart 2029'a kadar 1 milyon 231 bin 900 kalifiye işçinin Japonya'ya alınmasını öngören planın taslağını sundu.

Planın ilk aşaması kapsamında, Japonya'ya 19 alanda vasıflı 805 bin 700 işçinin kabul edilmesi bekleniyor. Kalifiye işçilerin, öncelikli olarak gıda ürünleri üretimi, endüstriyel imalat ve bakım hizmetleri alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

İkinci aşamada Japonya'da inşaat, endüstriyel üretim ve gıda sektörlerinde üç yıl eğitimden geçirilerek nitelikli personel seviyesine ulaştırılacak 17 alanda toplam 426 bin 200 kişinin kabul edilmesi planlanıyor.

Japonya'da iş gücü ihtiyacı ve verimlilik artışını hedefleyen hükümetin, planı ocak ayında Kabine onayına sunması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Asya’da para politikası daha parçalı bir döneme girecek Asya’da para politikası daha parçalı bir döneme girecek 24 Aralık 2025 14:04
Japonya’dan, Suriye’ye 53 milyon dolarlık yardım Japonya’dan, Suriye'ye 53 milyon dolarlık yardım 24 Aralık 2025 14:01
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 24 Aralık 2025 13:38
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 24 Aralık 2025 12:26
Rusya’nın Arktik’e yönelik ilk yerli yapım LNG tankeri teslim edildi Rusya'nın Arktik'e yönelik ilk yerli yapım LNG tankeri teslim edildi 24 Aralık 2025 12:11
Çin, Bohay Denizi’nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti 24 Aralık 2025 10:53
TÜİK, Teknogirişim Araştırması sonuçlarını açıkladı TÜİK, Teknogirişim Araştırması sonuçlarını açıkladı 24 Aralık 2025 10:30
Çin’de elektrik tüketimi kasımda arttı Çin'de elektrik tüketimi kasımda arttı 24 Aralık 2025 10:24
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 24 Aralık 2025 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 24 Aralık 2025 10:03
Brent petrolün varili 61,97 dolar Brent petrolün varili 61,97 dolar 24 Aralık 2025 10:01
Bakır, 2009’dan bu yana en iyi yılını geride bırakmaya hazırlanıyor Bakır, 2009’dan bu yana en iyi yılını geride bırakmaya hazırlanıyor 24 Aralık 2025 09:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.383,5600 Değişim 56,12 Son veri saati:
Düşük 11370,53 Yüksek 11426,65
Açılış
42,8504 Değişim 0,1216 Son veri saati:
Düşük 42,7369 Yüksek 42,8585
Açılış
50,9195 Değişim 0,1591 Son veri saati:
Düşük 50,5729 Yüksek 50,732
Açılış
6.170,6190 Değişim 17,515 Son veri saati:
Düşük 6155,659 Yüksek 6173,174
Açılış
99,0797 Değişim 0,3499 Son veri saati:
Düşük 98,7351 Yüksek 99,085
Açılış
BİST En Aktif Hisseler