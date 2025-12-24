CANLI BORSA
Bakır, 2009'dan bu yana en iyi yılını geride bırakmaya hazırlanıyor

Bakır, Aralık ayında güçlenen yükselişini sürdürerek ton başına 12.000 doların üzerine çıktı. Böylelikle bakır, 2009’dan bu yana en iyi yılını geride bırakmaya hazırlanıyor.

Yeni yılda küresel arzın sıkılaşacağına yönelik beklentilerin artmasıyla bakır fiyaları yükselişini hızlandırdı.

Yatırımcıların, olası ithalat tarifelerinin önüne geçmek amacıyla ABD'ye sevkiyatların artacağı öngörüsüyle alım yaptığı, bunun da diğer bölgelerde arzı daraltacağı değerlendiriliyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, yıllık bazda yüzde 38'lik artışla 2009'dan bu yana en güçlü performansına doğru ilerliyor. Talepte yumuşama sinyallerine rağmen, arz baskıları nedeniyle LME'de işlem gören altı ana baz metalin tamamının yılı artıda kapatması bekleniyor.

Alüminyum fiyatları, kısıtlı üretim ve yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle yaklaşık yüzde 16 yükseldi. Çinko, madenlerde yaşanan kesintilerin ardından yüzde 5 değer kazandı. Kalay ise Endonezya'nın yasa dışı madenciliğe yönelik önlemlerini artırmasının ardından yüzde 48'lik güçlü bir yükseliş kaydetti.

