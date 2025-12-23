CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi

İngiltere'de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi

Lloyds Bank'ın açıkladığı verilere göre, İngiltere'de işletmelerin ekonomik beklentileri, geçen ayki bütçede vergi yükünün büyük kısmından kurtulmalarının ardından iyileşti.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2025 09:57

Bankanın, iyimser firmalar ile kötümser firmalar arasındaki farkı gösteren, iş barometresi 5 puan yükselerek net %47 seviyesine ulaştı. .

Barometre ekimden bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in bütçesi öncesindeki seviyelerin de üzerinde gerçekleşti. Yıl başına göre ise 10 puanlık artış kaydedildi. Daha geniş ekonomi için iyimserlik dört ayın zirvesine ulaştı.

Bu rakamlar, PMI verilerinin de işaret ettiği, iş dünyası güveninin bütçe planları sonrasında toparlandığı yönündeki kanıtlara ekleniyor. Reeves, 26 Kasım'daki bütçesinde 26 milyar sterlin (34,9 milyar dolar) vergi artışı açıklamış, ancak işletmeler ilk bütçesinde olduğu gibi ağır bordro vergisi darbesi yemekten kurtulmuştu. Bunun yerine, hane halkının bütçeden en büyük darbeyi alması bekleniyor.

İyimserlik duygusunun yeniden canlanması, ekonominin yılın ikinci yarısında keskin bir şekilde yavaşladığını doğrulayan pazartesi günkü rakamlara rağmen geldi. İngiltere, yılın ilk yarısında G7 ekonomileri arasında en hızlı büyüyenlerden biri olmasına rağmen, büyüme üçüncü çeyrekte %0,1'e yavaşladı.

Lloyds Ticari Bankacılık kıdemli ekonomisti Hann-Ju Ho, "İş güvenindeki artış, geniş ekonomideki iyimserliğin 11 puan yükselmesinden kaynaklanıyor" dedi ve "Güven, bu yılki en yüksek seviyeye ulaşan inşaat sektöründe en fazla değişti" diye ekledi.

Özel sektör ekonomistleri, İngiltere'nin gelecek yıl büyümesinin 2025 için tahmin edilen %1,4'ten %1,1'e yavaşlamasını bekliyor. Reeves, önümüzdeki yıllarda sıradan büyüme seviyelerine işaret eden tahminleri "yenme" sözü verdi.

Firmaların kendi fiyat artış beklentilerini takip eden gösterge yıl başı seviyelerine gerilerken, ücret büyümesi tahminleri sabit kaldı. Firmaların yaklaşık %18'i, önümüzdeki 12 ayda ücretlerin %4 veya daha fazla artmasını bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Alman şirketleri 2026 için umutsuz Alman şirketleri 2026 için umutsuz 22 Aralık 2025 13:49
Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı 22 Aralık 2025 13:40
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 22 Aralık 2025 13:25
Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor 22 Aralık 2025 12:20
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Aralık 2025 10:03
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 22 Aralık 2025 09:42
Brent petrolün varili 60,77 dolar Brent petrolün varili 60,77 dolar 22 Aralık 2025 09:40
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 22 Aralık 2025 09:01
Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi 22 Aralık 2025 07:33
İngiltere’de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor İngiltere'de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor 22 Aralık 2025 07:26
Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye ’tarife’ uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye 'tarife' uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur 22 Aralık 2025 07:22
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 22 Aralık 2025 07:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.318,4700 Değişim 82,16 Son veri saati:
Düşük 11285,14 Yüksek 11367,3
Açılış
42,8368 Değişim 0,1083 Son veri saati:
Düşük 42,7449 Yüksek 42,8532
Açılış
50,7531 Değişim 0,5074 Son veri saati:
Düşük 50,3036 Yüksek 50,811
Açılış
6.177,7870 Değişim 85,475 Son veri saati:
Düşük 6106,877 Yüksek 6192,352
Açılış
95,9467 Değişim 1,5412 Son veri saati:
Düşük 94,8486 Yüksek 96,3898
Açılış
BİST En Aktif Hisseler