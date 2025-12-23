CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi

Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi

Goldman Sachs, Japonya'da kurumsal anlaşmalar alanında önümüzdeki 10 yılı kapsayan iddialı bir yatırım planı duyurdu. Banka, bu süreçte toplamda yaklaşık 800 milyar yen (yaklaşık 5,12 milyar dolar) değerinde satın alma ve yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2025 09:23

Goldman Sachs Group, Japonya'daki kurumsal anlaşmalar pazarında önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 800 milyar yen (yaklaşık 5,12 milyar dolar) değerinde yatırım ve satın alma gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

Banka, özellikle sermaye ve kalifiye iş gücü eksikliği nedeniyle küresel pazarlara açılmakta veya birleşme ve devralma süreçlerinde zorluk yaşayan orta ölçekli firmaları hedef alacak. Bu doğrultuda, piyasa değeri 30 milyar yen ile 300 milyar yen arasında değişen şirketlerin öncelikli olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Goldman Sachs, teknoloji, sağlık, sanayi ve tüketici sektörlerindeki fırsatlara odaklanırken, daha önce Nippo Corp., Nihon Housing Co. ve Burger King Japan gibi firmalara yatırım yapmıştı.

MBO VE VARLIK SATIŞLARINA ODAKLANMA

Goldman Sachs Japonya'da büyüme ve özel sermaye yatırımlarını yöneten Yu Itoki, yönetim tarafından yapılan satın almalar (MBO), iştiraklerin elden çıkarılması ve iş devri süreçlerinde artan bir ilgi olduğunu aktardı. Itoki, küresel yatırımcıların Japonya'ya olan talebinin güçlü olduğunu belirterek, "Şu anda geçmişe kıyasla iki ila üç kat daha hızlı yatırım yapabileceğimiz bir ortam oluştu. Arz ve talep dengeli" dedi.

İlginizi Çekebilir
Alman şirketleri 2026 için umutsuz Alman şirketleri 2026 için umutsuz 22 Aralık 2025 13:49
Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı 22 Aralık 2025 13:40
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 22 Aralık 2025 13:25
Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor 22 Aralık 2025 12:20
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Aralık 2025 10:03
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 22 Aralık 2025 09:42
Brent petrolün varili 60,77 dolar Brent petrolün varili 60,77 dolar 22 Aralık 2025 09:40
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 22 Aralık 2025 09:01
Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi 22 Aralık 2025 07:33
İngiltere’de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor İngiltere'de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor 22 Aralık 2025 07:26
Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye ’tarife’ uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye 'tarife' uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur 22 Aralık 2025 07:22
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 22 Aralık 2025 07:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.308,0100 Değişim 82,16 Son veri saati:
Düşük 11285,14 Yüksek 11367,3
Açılış
42,8356 Değişim 0,1083 Son veri saati:
Düşük 42,7449 Yüksek 42,8532
Açılış
50,7034 Değişim 0,5074 Son veri saati:
Düşük 50,3036 Yüksek 50,811
Açılış
6.179,0910 Değişim 85,475 Son veri saati:
Düşük 6106,877 Yüksek 6192,352
Açılış
95,9477 Değişim 1,5412 Son veri saati:
Düşük 94,8486 Yüksek 96,3898
Açılış
BİST En Aktif Hisseler