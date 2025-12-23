Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi

Goldman Sachs Group, Japonya'daki kurumsal anlaşmalar pazarında önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 800 milyar yen (yaklaşık 5,12 milyar dolar) değerinde yatırım ve satın alma gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

Banka, özellikle sermaye ve kalifiye iş gücü eksikliği nedeniyle küresel pazarlara açılmakta veya birleşme ve devralma süreçlerinde zorluk yaşayan orta ölçekli firmaları hedef alacak. Bu doğrultuda, piyasa değeri 30 milyar yen ile 300 milyar yen arasında değişen şirketlerin öncelikli olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Goldman Sachs, teknoloji, sağlık, sanayi ve tüketici sektörlerindeki fırsatlara odaklanırken, daha önce Nippo Corp., Nihon Housing Co. ve Burger King Japan gibi firmalara yatırım yapmıştı.

MBO VE VARLIK SATIŞLARINA ODAKLANMA

Goldman Sachs Japonya'da büyüme ve özel sermaye yatırımlarını yöneten Yu Itoki, yönetim tarafından yapılan satın almalar (MBO), iştiraklerin elden çıkarılması ve iş devri süreçlerinde artan bir ilgi olduğunu aktardı. Itoki, küresel yatırımcıların Japonya'ya olan talebinin güçlü olduğunu belirterek, "Şu anda geçmişe kıyasla iki ila üç kat daha hızlı yatırım yapabileceğimiz bir ortam oluştu. Arz ve talep dengeli" dedi.