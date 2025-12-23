CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor

Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor

Avrupa Birliği’nde 2025 Kasım ayına kadar olan dönemde yeni araç tescilleri sınırlı bir artış gösterdi. Ancak pazardaki asıl yön değişimi, elektrikli ve hibrit otomobillerin yükselişiyle şekillendi. Tam elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 16,9’a ulaşarak önemli bir eşiği aşarken, benzinli ve dizel araç satışlarında çift haneli oranlarda düşüş kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2025 09:28

2025 Kasım sonuna kadar Avrupa Birliği genelinde yeni otomobil tescilleri, geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 1,4 arttı. Genel pazar büyümesi düşük kalsa da, elektrikli araçlardaki hareketlilik dikkat çekti.

TAM ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜKSELİYOR

Batarya ile çalışan tam elektrikli otomobillerin pazar payı, yılın ilk 11 ayında yüzde 16,9'a ulaştı. Bu oran, AB'nin yeşil enerji ve karbon nötr hedefleriyle uyumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ocak-Kasım döneminde 1,66 milyonun üzerinde yeni tam elektrikli araç kaydedildi. Bu araçların yüzde 62'si Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa'da satıldı.

HİBRİT ARAÇLAR GÜÇLÜ BÜYÜME GÖSTERDİ

Hibrit-elektrikli otomobillerin satışları 3,4 milyon adedi aştı ve toplamda yüzde 34,6'lık pazar payına ulaştı. En büyük büyüme İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da kaydedildi.

Plug-in hibrit araçlar 912 binin üzerinde satıldı, pazar payı ise yüzde 9,3'e çıktı. İspanya'da bu araçlara ilgi yüzde 113 oranında arttı.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR GERİLİYOR

Elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi, benzinli ve dizel modellerde büyük düşüşlere yol açtı. Benzinli araç satışları yüzde 18,6 azalarak 2,66 milyon adede geriledi. Dizel araçların payı ise yüzde 9'a düştü.

TESLA SATIŞLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Tesla'nın AB genelindeki satışları yüzde 34 oranında azaldı. Tesla'yı yüzde 9,2'lik payla Toyota ve yüzde 8,8'le Nissan takip etti.

İlginizi Çekebilir
Alman şirketleri 2026 için umutsuz Alman şirketleri 2026 için umutsuz 22 Aralık 2025 13:49
Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı 22 Aralık 2025 13:40
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 22 Aralık 2025 13:25
Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor 22 Aralık 2025 12:20
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Aralık 2025 10:03
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 22 Aralık 2025 09:42
Brent petrolün varili 60,77 dolar Brent petrolün varili 60,77 dolar 22 Aralık 2025 09:40
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 22 Aralık 2025 09:01
Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi 22 Aralık 2025 07:33
İngiltere’de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor İngiltere'de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor 22 Aralık 2025 07:26
Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye ’tarife’ uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye 'tarife' uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur 22 Aralık 2025 07:22
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 22 Aralık 2025 07:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.308,0100 Değişim 82,16 Son veri saati:
Düşük 11285,14 Yüksek 11367,3
Açılış
42,8356 Değişim 0,1083 Son veri saati:
Düşük 42,7449 Yüksek 42,8532
Açılış
50,7034 Değişim 0,5074 Son veri saati:
Düşük 50,3036 Yüksek 50,811
Açılış
6.179,0910 Değişim 85,475 Son veri saati:
Düşük 6106,877 Yüksek 6192,352
Açılış
95,9477 Değişim 1,5412 Son veri saati:
Düşük 94,8486 Yüksek 96,3898
Açılış
BİST En Aktif Hisseler