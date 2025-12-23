Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor

2025 Kasım sonuna kadar Avrupa Birliği genelinde yeni otomobil tescilleri, geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 1,4 arttı. Genel pazar büyümesi düşük kalsa da, elektrikli araçlardaki hareketlilik dikkat çekti.

TAM ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜKSELİYOR

Batarya ile çalışan tam elektrikli otomobillerin pazar payı, yılın ilk 11 ayında yüzde 16,9'a ulaştı. Bu oran, AB'nin yeşil enerji ve karbon nötr hedefleriyle uyumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ocak-Kasım döneminde 1,66 milyonun üzerinde yeni tam elektrikli araç kaydedildi. Bu araçların yüzde 62'si Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa'da satıldı.

HİBRİT ARAÇLAR GÜÇLÜ BÜYÜME GÖSTERDİ

Hibrit-elektrikli otomobillerin satışları 3,4 milyon adedi aştı ve toplamda yüzde 34,6'lık pazar payına ulaştı. En büyük büyüme İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da kaydedildi.

Plug-in hibrit araçlar 912 binin üzerinde satıldı, pazar payı ise yüzde 9,3'e çıktı. İspanya'da bu araçlara ilgi yüzde 113 oranında arttı.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR GERİLİYOR

Elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi, benzinli ve dizel modellerde büyük düşüşlere yol açtı. Benzinli araç satışları yüzde 18,6 azalarak 2,66 milyon adede geriledi. Dizel araçların payı ise yüzde 9'a düştü.

TESLA SATIŞLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Tesla'nın AB genelindeki satışları yüzde 34 oranında azaldı. Tesla'yı yüzde 9,2'lik payla Toyota ve yüzde 8,8'le Nissan takip etti.