CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2025 12:18

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 587,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 24.282 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.872 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 düşüşle 8.104 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 44.540 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 düşüşle 17.097 puan seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan bölge ekonomisine dair devam eden endişeler ve ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için geçen ay hazırladığı barış planına dair belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Kurumsal tarafta ise Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk zayıflama hapı için ABD'den onay aldı.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Alman şirketleri 2026 için umutsuz Alman şirketleri 2026 için umutsuz 22 Aralık 2025 13:49
Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı 22 Aralık 2025 13:40
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 22 Aralık 2025 13:25
Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor 22 Aralık 2025 12:20
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Aralık 2025 10:03
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 22 Aralık 2025 09:42
Brent petrolün varili 60,77 dolar Brent petrolün varili 60,77 dolar 22 Aralık 2025 09:40
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 22 Aralık 2025 09:01
Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi 22 Aralık 2025 07:33
İngiltere’de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor İngiltere'de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor 22 Aralık 2025 07:26
Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye ’tarife’ uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye 'tarife' uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur 22 Aralık 2025 07:22
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 22 Aralık 2025 07:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.325,2300 Değişim 82,16 Son veri saati:
Düşük 11285,14 Yüksek 11367,3
Açılış
42,8344 Değişim 0,1083 Son veri saati:
Düşük 42,7449 Yüksek 42,8532
Açılış
50,7483 Değişim 0,5074 Son veri saati:
Düşük 50,3036 Yüksek 50,811
Açılış
6.174,9170 Değişim 85,475 Son veri saati:
Düşük 6106,877 Yüksek 6192,352
Açılış
95,8782 Değişim 1,5412 Son veri saati:
Düşük 94,8486 Yüksek 96,3898
Açılış
BİST En Aktif Hisseler