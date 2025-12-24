CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de elektrik tüketimi kasımda arttı

Çin'de elektrik tüketimi kasımda arttı

Çin'de elektrik tüketimi, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artış kaydetti.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 10:25

Çin Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, kasımda elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 6,2 artarak 835,6 milyar kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 7,9 artışla 11,3 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 4,4 artışla 565,4 milyar kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 10,3 artışla 153,2 milyar kilovatsaate çıktı.

Hane halkı elektrik tüketimi de aynı dönemde yüzde 9,8 artışla 105,7 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 9,46 trilyon kilovatsaate ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 12:18
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 23 Aralık 2025 10:10
AB’de yeni otomobil satışları kasımda arttı AB'de yeni otomobil satışları kasımda arttı 23 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 10:00
İngiltere’de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi İngiltere'de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi 23 Aralık 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 23 Aralık 2025 09:33
Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor 23 Aralık 2025 09:28
Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi 23 Aralık 2025 09:22
Yen toparlanmaya başladı Yen toparlanmaya başladı 23 Aralık 2025 09:00
Piyasalar ABD’nin büyüme verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı 23 Aralık 2025 08:53
Venezuela parlamentosu, petrol tankerlerine ’ablukaya’ karşı yasa çıkardı Venezuela parlamentosu, petrol tankerlerine 'ablukaya' karşı yasa çıkardı 23 Aralık 2025 08:50
Maduro’dan petrol tankerlerine el koyan ABD’ye uyarı: Küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacak Maduro'dan petrol tankerlerine el koyan ABD'ye uyarı: Küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacak 23 Aralık 2025 08:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.359,7800 Değişim 72,29 Son veri saati:
Düşük 11313,77 Yüksek 11386,06
Açılış
42,8512 Değişim 0,1094 Son veri saati:
Düşük 42,8139 Yüksek 42,9233
Açılış
50,7211 Değişim 0,3979 Son veri saati:
Düşük 50,5547 Yüksek 50,9526
Açılış
6.187,0520 Değişim 75,004 Son veri saati:
Düşük 6160,059 Yüksek 6235,063
Açılış
99,0227 Değişim 1,8792 Son veri saati:
Düşük 98,313 Yüksek 100,1922
Açılış
BİST En Aktif Hisseler