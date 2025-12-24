CANLI BORSA
Trump net çıkış: Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni ABD Merkez Bankası başkanına ilişkin “Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak” dedi.

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 09:42

Son Güncelleme Tarihi 24 Aralık 2025 09:48

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, modern piyasanın, iyi haber olduğunda ya yatay kaldığını ya da düştüğünü belirterek, 'Wall Street'in aklının eskisi gibi çalışmadığını' kaydetti. İyi haberler olduğunda enflasyonun önlenmesi için faiz oranlarının hemen yükseltileceği beklentisiyle piyasanın düştüğünü aktaran Trump, 'güçlü piyasanın' enflasyona neden olmayacağını öne sürdü.

Enflasyonun kendi kendine düzeleceğini ifade eden Trump, düzelmezse uygun zamanda faizleri yükseltebileceklerini bildirdi. Trump, daha önce hiçbir zaman görülmediği kadar doğal ve güçlü rakamlar göreceklerini vurgulayarak, "Yeni Fed Başkanımın piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum, piyasayı hiçbir neden yokken mahvetmesini değil. Son yıllarda görmediğimiz türden bir piyasa istiyorum, iyi haberde yükselen, kötü haberde düşen, olması gerektiği ve eskiden olduğu gibi. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. ABD başarı için ödüllendirilmeli, başarısı nedeniyle aşağı çekilmemeli. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak" açıklamasında bulundu.

