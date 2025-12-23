CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

Fitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltti.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2025 08:36

Fitch'ten yapılan açıklamada, not artışının gerekçesi olarak Ukrayna'nın borçlarını yeniden yapılandırmada kaydettiği ilerleme gösterildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden ihraççı temerrüt notunun "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltildiği bildirildi.

Fitch'in genellikle "CCC+" veya daha düşük notu olan ülkeler için not görünümü değerlendirmesinde bulunmadığı belirtilen açıklamada, not yükseltmesinin Ukrayna'nın dış ticari alacaklılarının büyük çoğunluğuyla ilişkilerinin normalleşmesini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) 19 Aralık'ta Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlama kararının bir yıldan fazla bir süre için finansman ihtiyaçlarını karşılayacağı ve kısa vadeli borç sürdürülebilirliği risklerini azaltacağı aktarıldı.

Not artışına rağmen Ukrayna'nın kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında kalmaya devam etti.

İlginizi Çekebilir
Alman şirketleri 2026 için umutsuz Alman şirketleri 2026 için umutsuz 22 Aralık 2025 13:49
Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı 22 Aralık 2025 13:40
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 22 Aralık 2025 13:25
Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor 22 Aralık 2025 12:20
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Aralık 2025 10:03
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 22 Aralık 2025 09:42
Brent petrolün varili 60,77 dolar Brent petrolün varili 60,77 dolar 22 Aralık 2025 09:40
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 22 Aralık 2025 09:01
Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi 22 Aralık 2025 07:33
İngiltere’de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor İngiltere'de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor 22 Aralık 2025 07:26
Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye ’tarife’ uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye 'tarife' uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur 22 Aralık 2025 07:22
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 22 Aralık 2025 07:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.308,0100 Değişim 82,16 Son veri saati:
Düşük 11285,14 Yüksek 11367,3
Açılış
42,8356 Değişim 0,1083 Son veri saati:
Düşük 42,7449 Yüksek 42,8532
Açılış
50,7034 Değişim 0,5074 Son veri saati:
Düşük 50,3036 Yüksek 50,811
Açılış
6.179,0910 Değişim 85,475 Son veri saati:
Düşük 6106,877 Yüksek 6192,352
Açılış
95,9477 Değişim 1,5412 Son veri saati:
Düşük 94,8486 Yüksek 96,3898
Açılış
BİST En Aktif Hisseler