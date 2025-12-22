Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsaları, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği haftanın ilk işlem gününde Almanya hariç negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 587,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 24.334 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 9.857 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 düşüşle 8.134 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 44.680 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 düşüşle 17.137 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de 3. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,3 arttı. Ülkenin 3. çeyrek cari açığı ise 12,1 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

Öte yandan bölgede makroekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik ve siyasi belirsizlikler de Avrupa piyasalarının gündeminde yer almaya devam ediyor.

Fransız parlamenterlerin Karma Komisyonda 2026 bütçe teklifi konusunda ortak metinde anlaşma sağlayamaması üzerine cuma günü Fransa'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 4,51'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Jeopolitik tarafta ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya baskı uygulanmasının gerektiğini söyledi.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında ABD'de kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

