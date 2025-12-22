Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 11.383,46 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2025 10:03

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,06 artışla 11.341,90 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,56 puan ve yüzde 0,37 artışla 11.383,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,59 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,28 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) , yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

