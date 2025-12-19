CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de tüketici güveni aralık ayında arttı

İngiltere'de tüketici güveni aralık ayında arttı

İngiltere'de tüketici güveni aralık ayında yükseldi. Hükümetin sonbahar bütçesinde mali politika görünümü konusunda netlik sağlamasının ardından hanehalkları daha az karamsar hissediyor.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2025 09:43

GfK araştırma grubunun Nuremberg Pazar Kararları Enstitüsü ile birlikte Cuma günü yayınladığı endekse göre, tüketici güveni ay içinde iki puan artarak eksi 17'ye yükseldi.

Yaklaşık 2.000 tüketiciyle yapılan anketin sonucu, The Wall Street Journal tarafından yapılan ekonomist anketinde beklenen eksi 18'lik daha az belirgin artışı aştı.

Artış, hükümetin 26 Kasım'da açıkladığı ve çeşitli vergi artışlarını içeren son bütçe duyurusunun ardından geldi. Ağır olsa da bu önlemler tüketicilere bir miktar rahatlık sağlamış olabilir. Vergiler büyük ölçüde 2027'den itibaren aşamalı olarak uygulanacak ve birçok kişinin endişelendiği gelir vergisi artışını içermiyor. Bütçe ayrıca hükümetin mali politika görünümü konusunda hoş karşılanan bir netlik sağladı.

GfK'nin tüketici içgörüleri direktörü Neil Bellamy, "Aralık ayındaki iki puanlık iyileşmede bayram neşesini görmek cazip. Sonbahar Bütçesi'nin çoğunun korktuğu kadar kötü olmadığına dair bir rahatlama nefesi mi görüyoruz?" dedi.

GfK, endeksi oluşturan beş ölçümün tamamında güvenin arttığını ve bunun Noel sezonu ortasında önemli bir hareket olan büyük alım niyetlerindeki dört puanlık sıçramayla yönlendirildiğini belirtti.

Bellamy, Aralık ayı rakamının 12 ay öncesiyle aynı kaldığını ve 2026'nın ilerleme kaydedilmeyen bir yıl olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Rusya Merkez Bankası’ndan politika faizinde üst üste 5. indirim Rusya Merkez Bankası'ndan politika faizinde üst üste 5. indirim 19 Aralık 2025 14:05
OECD: Türkiye, Avrupa’da büyüme lideri olacak OECD: Türkiye, Avrupa’da büyüme lideri olacak 19 Aralık 2025 13:53
Almanya’da tüketici güveni geriledi, tasarruf eğilimi arttı Almanya'da tüketici güveni geriledi, tasarruf eğilimi arttı 19 Aralık 2025 13:42
Akkuyu, Açık Kapı Günü etkinliğine ev sahipliğini yapacak Akkuyu, Açık Kapı Günü etkinliğine ev sahipliğini yapacak 19 Aralık 2025 13:30
Societe Generale: Küresel ekonomi dirençli ancak riskler artıyor Societe Generale: Küresel ekonomi dirençli ancak riskler artıyor 19 Aralık 2025 13:06
Ifo açıkladı: Almanya’da işten çıkarmalar artıyor Ifo açıkladı: Almanya’da işten çıkarmalar artıyor 19 Aralık 2025 12:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Aralık 2025 10:13
Asya borsaları BoJ’un faiz kararı sonrası pozitif seyrediyor Asya borsaları BoJ'un faiz kararı sonrası pozitif seyrediyor 19 Aralık 2025 09:54
İngiltere’de tüketici güveni aralık ayında arttı İngiltere'de tüketici güveni aralık ayında arttı 19 Aralık 2025 09:43
ABD, Çin teknoloji firmalarına yatırım kısıtlamalarını yasalaştırdı ABD, Çin teknoloji firmalarına yatırım kısıtlamalarını yasalaştırdı 19 Aralık 2025 09:40
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 19 Aralık 2025 09:31
Brent petrolün varili 59,40 dolar Brent petrolün varili 59,40 dolar 19 Aralık 2025 09:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.311,0600 Değişim 136,41 Son veri saati:
Düşük 11266,01 Yüksek 11402,42
Açılış
42,8263 Değişim 0,1083 Son veri saati:
Düşük 42,7449 Yüksek 42,8532
Açılış
50,6617 Değişim 0,5074 Son veri saati:
Düşük 50,3036 Yüksek 50,811
Açılış
6.170,1700 Değişim 85,475 Son veri saati:
Düşük 6106,877 Yüksek 6192,352
Açılış
95,7704 Değişim 1,5412 Son veri saati:
Düşük 94,8486 Yüksek 96,3898
Açılış
BİST En Aktif Hisseler