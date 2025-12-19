İngiltere'de tüketici güveni aralık ayında arttı

GfK araştırma grubunun Nuremberg Pazar Kararları Enstitüsü ile birlikte Cuma günü yayınladığı endekse göre, tüketici güveni ay içinde iki puan artarak eksi 17'ye yükseldi.

Yaklaşık 2.000 tüketiciyle yapılan anketin sonucu, The Wall Street Journal tarafından yapılan ekonomist anketinde beklenen eksi 18'lik daha az belirgin artışı aştı.

Artış, hükümetin 26 Kasım'da açıkladığı ve çeşitli vergi artışlarını içeren son bütçe duyurusunun ardından geldi. Ağır olsa da bu önlemler tüketicilere bir miktar rahatlık sağlamış olabilir. Vergiler büyük ölçüde 2027'den itibaren aşamalı olarak uygulanacak ve birçok kişinin endişelendiği gelir vergisi artışını içermiyor. Bütçe ayrıca hükümetin mali politika görünümü konusunda hoş karşılanan bir netlik sağladı.

GfK'nin tüketici içgörüleri direktörü Neil Bellamy, "Aralık ayındaki iki puanlık iyileşmede bayram neşesini görmek cazip. Sonbahar Bütçesi'nin çoğunun korktuğu kadar kötü olmadığına dair bir rahatlama nefesi mi görüyoruz?" dedi.

GfK, endeksi oluşturan beş ölçümün tamamında güvenin arttığını ve bunun Noel sezonu ortasında önemli bir hareket olan büyük alım niyetlerindeki dört puanlık sıçramayla yönlendirildiğini belirtti.

Bellamy, Aralık ayı rakamının 12 ay öncesiyle aynı kaldığını ve 2026'nın ilerleme kaydedilmeyen bir yıl olduğunu söyledi.