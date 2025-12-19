Brent petrolün varili 59,40 dolar

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,40 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2025 09:28

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2025 09:29

Dün 60,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 59,40 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,80 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasında olası barış anlaşmasına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Meksika yönetiminin Venezuela'ya yönelik herhangi dış müdahaleye karşı oldukları yönündeki mesajlarıyla geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Miami'de yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde Kiev'e "anlaşma konusunda hızlı hareket etmesi" çağrısında bulundu.

ABD medyasına konuşan ve ismi açıklanmayan yetkililer, Miami'de cumartesi yapılması beklenen görüşmelere bir Rus yetkilinin katılacağını doğrularken, bu ismin Rusya Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlara göre, bu açıklamalar piyasalarda diplomatik sürecin hız kazanabileceği beklentisini güçlendirirken, Rus petrolünün küresel piyasalara daha istikrarlı akabileceği algısını artırarak petrol fiyatlarını aşağı yönlü destekliyor.

Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Venezuela'ya yönelik dış müdahalelere karşı olduklarını ve bölgede barışçıl çözüm için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını açıklaması da petrol fiyatlarını baskılıyor.

Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın, Meksika'nın Küba ile yakın ilişkilerine yönelik eleştirilerine değinen Sheinbaum, Küba konusunda Washington'dan farklı düşündüklerini ve işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Sheinbaum, 18 Aralık'taki açıklamasında, ABD'nin Venezuela'nın kuzey kıyıları açıklarında askeri varlığını artırmasının ardından bölgede olası bir "kan dökülmesini" önlemek amacıyla BM'nin devreye girmesi çağrısında bulunmuştu. ABD Başkanı Trump ise yaptırıma tabi Venezuela kaynaklı tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

Buna karşılık Venezuela yönetimi, ülke açıklarında bir petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlayarak konuyu BM Güvenlik Konseyine taşıdı.

Uzmanlar, barış ve diplomasi vurgusu içeren bu açıklamaların, Venezuela kaynaklı olası arz kesintilerine yönelik endişeleri hafifleterek petrol piyasalarındaki jeopolitik risk primini düşürdüğünü ve bu nedenle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü etki yarattığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,83 dolar direnç, 54,60 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

BİST En Aktif Hisseler