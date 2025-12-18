ABD Senatosu'ndan 901 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

CANLI BORSA
ABD Senatosu, 2026 yılına ait 901 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) kabul ederek Beyaz Saray’a gönderdi.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2025 08:24

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2025 08:26

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) kabul ederek Beyaz Saray'a gönderdi. Tasarı, 77 "evet" oyuna karşı 20 "hayır" oyu ile onaylandı ve Temsilciler Meclisi'nin ardından Başkan Trump'ın imzasına sunuldu.

Bütçede, ABD'nin Çin ve Rusya ile askeri rekabetini güçlendirmeye yönelik önemli düzenlemeler yer aldı. Rusya-Ukrayna savaşına destek amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık savunma yardımı öngörülürken, Avrupa'daki ABD asker sayısının 76 binin altına düşmesi engelleniyor. Ayrıca, Amerikan birey ve şirketlerinin Çin ile hassas teknoloji işlemlerini Hazine Bakanlığı'na bildirmesi zorunlu kılındı ve bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fonlardan yararlanması yasaklandı. Tayvan'a 1 milyar, Filipinler'e ise 1,5 milyar dolarlık savunma desteği veriliyor.

Dikkat çeken bir diğer madde ise 2019'da yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu. Yeni tasarıyla Sezar Yasası kaldırılırken, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin süreç belirli raporlama yükümlülüklerine bağlandı. Sezar Yasası, Esed rejiminin ekonomik toparlanmasını engellemek amacıyla yürürlüğe konmuştu.

