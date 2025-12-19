ABD, Çin teknoloji firmalarına yatırım kısıtlamalarını yasalaştırdı

Düzenleme, yıllık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında kabul edildi. Yasa, Temsilciler Meclisi'nden geçen hafta, Senato'dan ise Çarşamba günü geçti.

Yeni hükümler; Çin'in yanı sıra Küba, Kuzey Kore, Venezuela ve Rusya gibi "endişe duyulan ülkelerde" faaliyet gösteren ve hem ticari hem askeri kullanım potansiyeli bulunan teknolojiler geliştiren kuruluşları kapsıyor. Yapay zeka, kuantum bilişim ve ileri yarı iletkenler öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Mevzuat, 2023 yılında Biden yönetimi tarafından çıkarılan ve ABD'nin ilk outbound yatırım tarama girişimini başlatan başkanlık kararnamesini kalıcı hale getiriyor ve kapsamını genişletiyor. Buna göre başkan, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında, belirli Çinli şirketlerde Amerikalıların önemli miktarda hisse veya borçlanma aracı edinmesini yasaklayabilecek.

Kısıtlamalar; Çin, Hong Kong ve Makao merkezli şirketleri, devlet işletmelerini ve Çin Komünist Partisi yetkilileriyle bağlantılı firmaları kapsıyor. Yasaklanmayan işlemler için ise zorunlu bildirim şartı getiriliyor.

ABD'nin Çin'e yönelik doğrudan yatırımları 2018'den bu yana düşüşte. Rhodium Group verilerine göre, ABD girişim sermayesi dahil yatırımlar tarihi düşük seviyelere geriledi. Yeni düzenleme, sektör bazlı kurallar, yaptırım listeleri ve bildirim yükümlülüklerini bir araya getiren kapsamlı bir yaklaşım benimsiyor.