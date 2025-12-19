Societe Generale: Küresel ekonomi dirençli ancak riskler artıyor

CANLI BORSA
Societe Generale, 2025’te küresel ekonominin yapay zeka yatırımları, savunma harcamaları ve düşük enerji fiyatlarıyla dirençli kaldığını belirtti. Ancak tarifelerin gecikmeli etkisi, işgücü piyasasındaki zayıflama ve ABD’de göçteki yavaşlama riskleri artırıyor.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2025 13:06

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2025 13:07

Societe Generale'ye göre küresel ekonomi 2025'te yapay zeka ve dijital altyapı yatırımları, savunma ve güvenlik harcamaları, düşük enerji fiyatları, düzenleyici gevşeme ve sınırlı mali teşvikler sayesinde dayanıklılığını korudu. Ancak tarifelerin etkisinin tam olarak hissedilmemesi, işgücü piyasalarında yumuşama ve ABD'de göçteki sert yavaşlamanın yarattığı demografik baskı önümüzdeki döneme yönelik riskleri artırıyor.

Artan belirsizlik giderek küresel ekonomik parçalanmaya dönüşürken, Çin'in yeniden dengelenme sürecinin daha düşük büyümeyle gelmesinin beklendiğini anlatan Soc-Gen, "Yüksek kamu borçları nedeniyle hisse senedi, konut ve tahvil piyasalarında ani değerleme düzeltmeleri de önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Enflasyonda ülkeler arası ayrışma belirginleşirken, tüketiciler birçok ekonomide fiyat görünümüne temkinli yaklaşıyor" dedi.

Fed'in faiz indirimlerine devam etmesinin beklendriğini, ancak yolun temkinli olacağını vurgulayan Societe Generale, ECB için de bir sonraki adımın faiz indirimi ve bilanço daraltmanın sona ermesi olasılığı daha yüksek görüldüğünü belirtti.

Societe Generale, 2026'ya girerken ABD, AB ve Çin dahil büyük ekonomilerde büyümenin yavaşlamasını, özellikle 2026-2027 döneminde belirgin bir küresel ivme kaybı yaşanmasını bekliyor.

